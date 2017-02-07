Иммиграционный запрет президента США повис в воздухе из-за возражений судов

CA-NEWS (CA) - Судьба указа президента США Дональда Трампа о запретах на въезд иностранцев неопределенна после того, как апелляционный суд отклонил жалобу Минюста на решение судьи в Сиэтле, объявившего вне закона запрет, сообщает Reuters.

Решение базирующейся в Сан-Франциско апелляционной инстанции стало новым ударом по Трампу. Он отказался признать справедливым решение суда и пообещал в твиттере и комментариях для прессы добиться восстановления действия своего указа. Решение президента оспорили еще некоторые штаты и города Америки.

Трамп говорит, что 90-дневный запрет на въезд граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, а равно отказ на прием любых беженцев в течение 120 дней являются способом защитить США от боевиков-исламистов. Критики называют эти меры неоправданными и дискриминационными.

Правовая неопределенность вокруг указа позволила путешественникам из указанных стран вновь прибыть в Америку. Спустя считанные часы после обнародования постановления суда пограничные службы США сообщили авиакомпаниям, что они могут допускать на рейсы граждан, ранее попавших под запрет.

Судья штата Вашингтон Джеймс Робарт усомнился в обоснованности ссылки на атаки 11 сентября 2001 года на американские города как оправдания запрета. Он сказал, что с тех пор ни один выходец из указанных стран не осуществил подобных атак на американской земле. Нападения устроили захватившие пассажирские самолеты граждане Саудовской Аравии, ОАЭ и Ливана, однако эти страны отсутствуют в черном списке президентского указа.

Трамп назвал судью "так называемым", а его вердикт - смехотворным. Подобные нападки на правосудие необычно слышать из уст президента Америки, поскольку Конституция гарантирует систему сдержек и противовесов ветвей власти. Оппозиция в Конгрессе, демократы, обвинили Трампа в том, что он провоцирует конституционный кризис.

"Мы победим. Ради безопасности нашей страны, мы победим", - сказал он журналистам на собственном курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Однако решение суда в Вашингтоне знаменует начало длительных судебных баталий, которые могут занять месяцы.

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