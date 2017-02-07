МВД Казахстана прокомментировало смертельные игры «Синий кит» и «Тихий дом»

CA-NEWS (KZ) - В МВД Казахстана сообщили о предпринимаемых мерах по "смертельным играм", которые распространяются в сети, сообщают казахстанские сми со ссылкой на директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева..

По словам Садубаева, в настоящее время проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности.

"В последнее время в социальных сетях распространились группы "Синий кит", "Тихий дом", в которых пропагандируется идея суицида. Для привлечения подростков предлагается вступить в игру, финалом которой является совершение самоубийства. При этом модераторы игры владеют информацией о приглашенном игроке, необходимой для оказания эмоционального влияния на неокрепшую детскую психику. Указанные деяния могут быть квалифицированы по статье 105, часть 3 УК РК "Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, совершенное в отношении несовершеннолетнего", - сказал Садубаев.

"В связи с тем что социальные сети находятся на зарубежных технических площадках, действенными мерами является блокирование доступа к таким ресурсам. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры", - отметил Алмас Садубаев.



Напомним, в "Казахстанской ассоциации родителей по поддержке семьи и семейных ценностей" сообщили, что в социальных сетях появилась опасная игра "Синий кит" ("Тихий дом"). Через одноименное сообщество в соцсети детей и подростков призывают вступить в игру, суть которой заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий.

Для начала нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является обязательное выполнение суицида. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.

Вчера, 6 февраля, прокуратура Восточно-Казахстанской области сообщила о том, что в ходе мониторинга социальной сети "ВКонтакте" были обнаружены две девочки- участницы данных групп.

16-летняя школьница и 17-летняя учащаяся колледжа из Семея оставили комментарии, в которых положительно отозвались об игре. Сотрудники прокуратуры Семея тщательно изучили страницы несовершеннолетних и выяснили, что девочки-подростки состояли в группах, в которых пропагандируется суицид, а пользователям предлагают сыграть в смертельную игру. Как пояснили несовершеннолетние, они не успели принять участие в выполнении заданий.

"Примечательно, что девочки воспитываются в благополучных семьях, правда и в том и другом случае без отцов. Сейчас с несовершеннолетними работают психологи ", - рассказали в пресс-службе прокуратуры ВКО.

Данная игра также получила свое распространение в России и Кыргызстане.

