В Великобритании больницы перестанут лечить приезжих без предоплаты

CA-NEWS (CA) - Британские государственные больницы, входящие в систему NHS (Национальная служба здравоохранения) с апреля будут юридически обязаны брать с приезжих из дальних стран деньги за несрочную медицинскую помощь, сообщает Би-би-си.

Таким образом власти рассчитывают получать от приезжих пациентов больше денег. Сегодня больницы терпят убытки: система сбора денег с туристов, уже получивших медицинскую помощь, работает неэффективно, при этом многие больницы переполнены.

"Мы не возражаем против того, чтобы люди, приехавшие издалека, пользовались нашей системой здравоохранения - пока они готовы честно вносить свою долю оплаты, как и британские налогоплательщики," - заявил министр здравоохранения Британии Джереми Хант, объявляя о соответствующих изменениях в законодательстве.

Сегодня в Британии больницы имеют право оказывать приезжим любую медицинскую помощь, позже выставляя им счета. Однако в последнее время СМИ и парламент отмечают, что эти счета мало кто оплачивает.

Так, одно из подразделений национальной системы здравоохранения - Imperial College Trust - сообщает, что за прошлый год таким образом потратило на лечение приезжих 4 млн фунтов (почти $5 млн), из которых вернулось лишь 1,6 млн.

Убытки по всей системе здравоохранения в целом власти оценивают в 500 млн фунтов (около $625 млн.) в год - именно такую сумму правительство хочет вернуть с помощью новых правил.

Поэтому, в соответствии со вступающими в силу в апреле правилами, без предоплаты помощь смогут получать только те пациенты, чья жизнь находится в опасности.

Самый большой неоплаченный счет

Однако уже сейчас можно предположить, что далеко не все приезжие смогут оплачивать необходимое им медобслуживание.

Женщина по имени Присцилла, прилетевшая из Нигерии, осталось должна NHS триста тысяч фунтов после того, как врачи приняли у нее роды и спасли двоих ее детей.

Впрочем, в рамках новой системы Присцилла также имела бы право на бесплатную помощь, потому что под угрозой была ее жизнь и жизни ее детей. Присцилла попала в лондонскую больницу, будучи беременной четверней. Роды прошли с осложнениями, и двое детей умерли.

Теперь помимо двоих новорожденных детей у Присциллы огромный долг, который называют самым крупным в Британии. И ее случай не единичен.

С другой стороны в СМИ появляются истории местных жителей, родственникам которых катастрофически не хватает мест в больницах. Сегодня они переполнены.

В соответствии с нормативами, приемлемым считается уровень заполненности больницы, не превышающий 85%. За последние месяцы этот уровень был превышен в 137 из 152 окружных медицинских ведомствах. Это значит, что абсолютное большинство больниц в Британии официально считаются переполненными.

Возможно, именно поэтому в недавних опросах большинство британцев одобрили введение предварительной оплаты медицинского обслуживания для приезжих: это меру назвали приемлемой 74% опрошенных, в то время как другие предлагаемые меры - брать деньги только за некоторые операции или только с тех, кто сознательно ведет нездоровый образ жизни, - не получили такой поддержки.

Так или иначе, решение о реформе уже принято, но эксперты предупреждают, что ее введение может нарушить работу всей системы.

"Нет понимания того, как предоплату хотят ввести всего за три месяца, с нуля, в рамках системы здравоохранения, которая уже с трудом справляется с объемом своей работы," - резюмировал в беседе с Би-би-си председатель профсоюза врачей British Medical Association, доктор Марк Портер.