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  7 февраля 2017
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В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет (фото)
CA-NEWS (CA) - На востоке Латвии начались работы по демонтажу последней на территории страны советской базы, на которой в свое время были размещены ядерные ракеты. Об этом сообщает издание Delfiсо ссылкой на руководителя компании Demontaza.lv Мартыньша Малниекса, перед которым стоит задача демонтировать ракетный комплекс «Двина Р-12»

Речь идет о ликвидации огромного подземного комплекса, который находится недалеко от города Гулбене. Всего разобрать придется четыре подземные шахты и командный центр.

По словам Малниекса, фактически демонтировать придется 10-этажное подземное здание из железобетона. Работы с привлечением мощных экскаваторов с гидравлическими молотами и ножницами для резки арматуры займут примерно полгода. Стоимость демонтажных работ оценивается в более 189,9 тыс. евро.

На территории Латвии было расположено 12 баз, на которых были размещены ракеты с ядерными боеголовками. Пять из них были подземными, отмечает издание.

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