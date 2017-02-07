В Латвии начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет (фото)

- На востоке Латвии начались работы по демонтажу последней на территории страны советской базы, на которой в свое время были размещены ядерные ракеты. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на руководителя компании Demontaza.lv Мартыньша Малниекса, перед которым стоит задача демонтировать ракетный комплекс «Двина Р-12»

Речь идет о ликвидации огромного подземного комплекса, который находится недалеко от города Гулбене. Всего разобрать придется четыре подземные шахты и командный центр.

По словам Малниекса, фактически демонтировать придется 10-этажное подземное здание из железобетона. Работы с привлечением мощных экскаваторов с гидравлическими молотами и ножницами для резки арматуры займут примерно полгода. Стоимость демонтажных работ оценивается в более 189,9 тыс. евро.

На территории Латвии было расположено 12 баз, на которых были размещены ракеты с ядерными боеголовками. Пять из них были подземными, отмечает издание.