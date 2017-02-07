Министерство образования Казахстана просит заблокировать страницы в соцсетях, призывающих вступить в «группу смерти»

- В Министерстве образования и науки просят заблокировать страницы в соцсетях, призывающие вступить в "группу смерти", передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве, в МИК РК направлено письмо о незамедлительном блокировании страниц в соцсетях, призывающих вступить в "группу смерти", а также соответствующих хэштегов. "Кроме того, направлены рекомендации по корректному освещению проблем суицида в средствах массовой информации. Ассоциацией родителей Казахстана посредством мессенджера WhatsApp разосланы предупреждающие сообщения родителям", - рассказали в МОН РК.

"Наряду с этим, в соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения РК "Денсаулык" на 2016-2019 годы министерством совместно с заинтересованными ЦГО и МИО разработана Дорожная карта по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года. При разработке Дорожной карты был использован успешный опыт пилотного проекта по превенции суицидов несовершеннолетних в Кызылординской области", - сообщили в Минобразовании.

Данный проект предусматривает обучение психологов, а также подготовку инструментария для выявления детей "группы риска". По итогам выявления детей "группы риска" будет проведена работа с их родителями и оказана медико-психологическая помощь детям.

Как отметили в министерстве, динамика фактов свершившихся суицидов показывает, что в 2016 году уровень завершенного суицида по сравнению с предыдущим годом снизился на 12,9 процента (2015 год - 201 случай, 2016 год - 175 случаев). По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, в январе 2017 года зарегистрировано 20 завершенных суицидов среди несовершеннолетних, что на 42 процента превышает показатель аналогичного периода 2016 года (14 случаев). Между тем снижен уровень попыток суицида среди детей на 20,7 процента (от 29 до 23 случаев).

Напомним, ранее Казахстанская ассоциация родителей по поддержке семьи и семейных ценностей призвала граждан обезопасить детей от смертельной игры "Синий кит" ("Тихий дом").

Эксперты из ассоциации обратились к казахстанским родителям после того, как в социальных сетях появились подробности игры. Как оказалось, через сообщество "Синий кит" в социальных сетях детей и подростков призывают вступить в одноименную игру. Ее суть заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала игрокам нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.



