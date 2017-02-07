Всемирный банк проведет оценку экологического воздействия строительства ГЭС на озере Байкал в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Всемирный банк объявил тендер на выполнение оценки экологического воздействия на озеро Байкал строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках в Монголии. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Иркутского научного центра (ИНЦ) СО РАН акаде

"Всемирный банк объявил тендер, до конца августа будет проведена работа по оценке экологического воздействия возможного влияния строительства ГТС (гидротехнические сооружения - прим.) на озеро Байкал", - цитирует его слова ТАСС. По словам Бычкова, иркутские ученые рассматривают возможность участия в этом тендере.

Он напомнил, что сейчас ИНЦ СО РАН по заказу Минприроды РФ проводит оценку воздействия строительства ГЭС в Монголии на Селенгу и Байкал. "Эта оценка сегодня сделана в части определения гидрологических режимов. Выявлена опасность изменения режимов стока: в весенний период сток становится в два раза меньше, в осенне-зимний период - в пять раз больше со стороны России. Проведены модельные расчеты наполнения водохранилищ, по предварительным расчетам в случае маловодья водохранилище ГЭС Эгийн-гол будет заполняться в течение шести лет, когда будут возможны только санитарные пропуски", - пояснил руководитель ИНЦ.

Второй этап работы ученых должен показать влияние изменения гидрологического режима на экологическую ситуацию в Селенге и ее дельте, насколько это повлияет на экосистему Байкала, будет ли это влияние катастрофическим или возможным к адаптации озером.

Как сообщалось ранее, для обсуждения вопросов строительства гидросооружений в Монголии Российско-монгольская межправительственная комиссия встретится в Москве в первой половине 2017 года.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. Россия выступает против строительства.

Напомним, Всемирный банк проводил оценку воздействия строительства Рогунской ГЭС, против строительства которой выступал Узбекистан.