Поступок полицейского из Шымкента растрогал Казнет (видео)

- В Казнете набирает популярность трогательное видео: полицейский помог аксакалу на коляске, который не смог проехать по заснеженному тротуару, сообщают казахстанские сми.

Страж порядка перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.

Напомним, в июле 2016 года видео с неравнодушным полицейским из Актау растрогало Казнет. Полицеский помог пожилой женщине на костылях остановить такси.



