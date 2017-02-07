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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Поступок полицейского из Шымкента растрогал Казнет (видео)
CA-NEWS (KZ) - В Казнете набирает популярность трогательное видео: полицейский помог аксакалу на коляске, который не смог проехать по заснеженному тротуару, сообщают казахстанские сми.

Страж порядка перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.

Напомним, в июле 2016 года видео с неравнодушным полицейским из Актау растрогало Казнет. Полицеский помог пожилой женщине на костылях остановить такси.

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