Таджикистан и Катар подписали 8 новых соглашений о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Государство Катар провел сегодня в Дохе переговоры с Эмиром Катара Шейхом Тамим ибн Хамадом Оли Сони, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, на личной встрече глав двух государств и расширенной встрече делегаций сторон были обсуждены вопросы расширения и укрепления таджикско-катарских отношений.

Эмомали Рахмон отметил, что сотрудничество с Катаром находится в центре внимания внешней политики Таджикистана, и сообщил о подготовке новых соглашений о сотрудничестве в сферах образования, здравоохранения, культуры, воздушных сообщений, банковского дела, туризма и безопасности.

Кроме того, была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах гидроэнергетики и транспорта, создании совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, в легкой промышленности и др.

Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации деятельности совместной Межправительственой комиссии Таджикистана и Катара по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Другими важными направлениями для развития сотрудничества стороны назвали открытие воздушного сообщения. Было предложено создать совместную группу для разработки стратегии сотрудничества в сфере туризма.

В конце встречи Эмомали Рахмон пригласил Эмира Катара Шейха Тамим ибн Хамада Оли Сони посетить Таджикистан с официальным визитом. Приглашение было принято.

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны 8 документов о сотрудничестве. В частности стороны подписали Соглашение между правительствами Таджикистана и Катара о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности.

Также подписаны: Межправительственное соглашение о сотрудничестве в культурной сфере, Меморандум о сотрудничестве в сфере спорта между Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и Олимпийским комитетом Катара.

Национальный банк Таджикистана и Центральный банк Катара подписали Меморандум о сотрудничестве в банковской сфере, а министерства юстиции двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере.

Также подписаны: Межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, высшего образования и научных исследования, Межправсоглашение о воздушном сообщении и Межправсоглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.