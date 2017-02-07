65 лет на троне: Королева Великобритании Елизавета II отмечает «сапфировый» юбилей

CA-NEWS (CA) - Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне - так называемый сапфировый юбилей, говорится в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.

В честь этого события королевский двор переиздал портрет королевы, сделанный в 2014 году фотографом Дэвидом Бэйли. На фотоснимке Елизавета запечатлена в сапфировом украшении - серьгах и колье, подаренных ей отцом - ныне покойным королем Георгом VI - в 1947 году на свадьбу.

A photo posted by The Royal Family (@theroyalfamily) onFeb 5, 2017 at 11:36pm PST

Никаких грандиозных мероприятий по случаю «сапфирового» юбилея не запланировано. Королева по традиции отметит эту дату в своей зимней резиденции - Сэндрингемском дворце в графстве Норфолк, а через несколько дней вернется в Букингемский дворец.

В Лондоне торжественную дату отметили пушечными выстрелами: в понедельник в полдень 41 залп будет дан в Грин-парке, а через час еще 62 залпа были даны в лондонском Тауэре.

Летом прошлого года Елизавета II отметила 90-летний юбилей. Она взошла на трон в возрасте 25 лет после смерти своего отца - короля Георга VI, скончавшегося в 56 лет.

В настоящее время Елизавета II является самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства, в сентябре 2015 года побив рекорд королевы Виктории, и самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. Последнее звание она получила после кончины в октябре 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX).

Елизавета II является королевой сразу 16 государств - Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.

В семье Елизаветы и Филиппа родились четверо детей. Это старший сын, наследник британского престола Чарльз Филип Артур Георг, принц Уэльский, принцесса Анна Элизабет Элис Луиза, принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский, Эдвард Энтони Ричард Луис, граф Уэссекский.