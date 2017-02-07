В Таджикистане предлагают перенести начало учебного года на 1 августа

- Предложение перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 августа внесено Институтом развития образования Министерства образования и науки Таджикистана. Об этом сообщил директор института Шарифмурод Исрофилниё.

По его словам, вопрос о переносе начала учебного года был изучен по рекомендации Министерства образования и науки Таджикистана. Специалисты пришли к выводу, что самое оптимальное время для начала учебного года - 1 августа. В случае переноса начала учебного года на это время ребенок будет учиться более продуктивно.

Перенос даты начала учебного года позволяет выпускникам и лучше подготовиться к вступительным экзаменам в вузы, считает Шарифмурод Исрофилниё. Специалисты института учли и то обстоятельство, что, обычно, учащиеся сельских школ в июне и июле помогают родителям в поле и не могут своевременно готовиться к экзаменам, сообщает радио Озоди.

Перенос начала учебного года касается только общеобразовательных школ Таджикистана, подчеркнул чиновник.

Таджикистан может стать первой постсоветской страной, где учебный год стартует на месяц раньше.

Напомним, в Кыргызстане также поднимался вопрос о переносе начала учебного года на 1 октября. Как заявил депутат Жогорку Кенеша Кыргызстана Таалайбек Масабиров, это связано с тем, что во многих регионах страны сельхозработы продолжаются до середины сентября-начала октября.

Как заявила министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева, по вопросу переноса начала учебного года на 15 сентября уже создана рабочая межведомственная группа, которая вынесет свое заключение в течение 2-3 месяцев.





