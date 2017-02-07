Число погибших в Афганистане из-за схода снежных лавин увеличилось до 119 человек (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 10:50, 07 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате схода лавин в Афганистане, по словам властей, увеличилось до 119 человек, сообщает Reuters. Пострадали 89 человек.
Больше всего пострадали регионы Парван и Бадахшан. Всего пострадали 22 из 34 провинций Афганистана.
Местные чиновники предупредили, что число погибших может возрасти, так как спасательная операция все еще продолжается.
Во многих районах Афганистана в минувшие выходные выпало 2 местна снега. По всей стране было разрушено около 200 домов и погибло 500 голов скота.
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