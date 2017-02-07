РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Число погибших в Афганистане из-за схода снежных лавин увеличилось до 119 человек (видео)

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате схода лавин в Афганистане, по словам властей, увеличилось до 119 человек, сообщает Reuters. Пострадали 89 человек.

Больше всего пострадали регионы Парван и Бадахшан. Всего пострадали 22 из 34 провинций Афганистана.

Местные чиновники предупредили, что число погибших может возрасти, так как спасательная операция все еще продолжается.

Во многих районах Афганистана в минувшие выходные выпало 2 местна снега. По всей стране было разрушено около 200 домов и погибло 500 голов скота.

Новости по теме:

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
аватар
alim-xp
11:37, 07 февраля 2017
Биздин кыргыздарыбыз эмне болду экен, окмот кабар алып, алардын абалын билгенге бироо жарым аракет кылып жатат бекен!
кто есть кто
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР
Осмонова Айнура Шермаматовна
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Жээналиев Жалын Муратбекович
заведующий отделом развития экспорта Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при министерстве экономики КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×