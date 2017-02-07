Первая леди США снова подала в суд на Daily Mail за статью об эскорт-услугах

- Азия и мир, общество
- 11:05, 07 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Адвокаты первой леди США Меланьи Трамп вновь подали судебный иск к бритаснкому изданию Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг, сообщает агентство Associated Press.
Как отмечается, иск подан в суд в Нью-Йорке. Первая леди требует от издания компенсации в размере как минимум $150 млн.
Ранее сообщалось, что адвокаты Меланьи Трамп в августе прошлого года подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 90-е годы.
Позже британская газета отозвала материал о супруге Трампа, а судья постановила, что суд в Мэриленде не обладает должной юрисдикцией, чтобы разбирать дело против иностранного издания, так как у последнего нет филиалов на территории этого штата. В Нью-Йорке же у Daily Mail есть свой офис.