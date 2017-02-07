В Ашхабаде открылась Неделя культуры Ирана

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде открылась Неделя культуры Ирана в Туркменистане, сообщает госинформагентство. Организаторами акции выступили Культурный центр посольства ИРИ в Ашхабаде и Министерство культуры Туркменистана.

В составе делегации Ирана в Туркменистан прибыли руководители и специалисты учреждений сферы культуры, творческие коллективы, мастера ремесел. Перспективы взаимодействия были обсуждены в ходе приема официальной делегации ИРИ в Министерстве культуры Туркменистана.

Руководитель Организации культуры и исламских связей, член высшего совета по культуре ИРИ Абузар Эбрахими Торкаман и Чрезвычайный и Полномочный Посол ИРИ Сейед Мохаммад Ахмади подчеркнули взаимный интерес к культурному наследию обоих народов, имеющих давнюю историю добрососедских отношений. Отмечалось, что Неделя культуры будет способствовать взаимообогащению культур туркменского и иранского народов.

Программу концерта составили выступления фольклорного коллектива «Араз» из Тебриза, группы «Навайе иля» из Шираза. Иранские артисты представили народные мелодии и песни, импровизации на темы классических дестанов, лирические напевы на стихи восточных поэтов, а также современные музыкально-песенные произведения. С теплотой зрители встретили выступление детской группы ансамбля «Араз».

В рамках Недели культуры ИРИ в Выставочном зале академии художеств состоится выставка декоративно-прикладного искусства дружественной страны, где будут представлены миниатюры, иллюстрирующие произведения классиков персидской поэзии, филигранные поделки из дерева, керамика, образцы искусства каллиграфии, национальной одежды, чеканка по металлу и роспись по эмали, гобелены.

В Государственной академии художеств запланирована встреча представителей декоративно-прикладного искусства двух стран. В киноцентре «Ашхабад» будут показаны работы иранских кинематографистов, художественные фильмы, снятые в последние годы в разных жанрах. В киноконцертном центре «Ватан» состоится выступление иранского фольклорного и песенно-музыкального коллективов, а в Туркменском государственном театре кукол - совместный концерт детских творческих коллективов двух стран.

Завершится Неделя культуры в киноконцертном центре «Ватан» совместным концертом дружбы. Гости также ознакомятся с историко-культурными памятниками, экспозициями музеев и достопримечательностями туркменской столицы.