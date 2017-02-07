Сын бывшего главы «Исламского движения Узбекистана» Тахира Юлдаша в Афганистане призывал вступить в ряды ИГ

CA-NEWS (CA) - Губернатор афганской провинции Сари-Пуль Мохаммад Захир Вахдат рассказал, что сын бывшего лидера Исламского движения Узбекистана (ИДУ) Тахира Юлдаша некоторое время назад был в некоторых селениях на границе уездов Сайёд и Коштепа, где призывал вступить в ряды «Исламского государства». Об этом губернатор рассказал в интервью афганскому телеканалу Tolonews.

Сын бывшего лидера Исламского движения Узбекистана (ИДУ)Тахира Юлдаша находился в провинции Сари-Пуль (см. карту) на северо-западе Афганистана, где призывал местную молодежь в ряды запрещенной в ряде стран группировки «Исламское государство».

*для увеличения картинки кликните по ней

Губернатор Сари-Пуля выразил обеспокоенность сложившейся в провинции ситуацией в области безопасности, сообщив, что террористы действуют в районе Кохистанат и необходимо срочно начать там широкомасштабную военную операцию. Точных данных о численности антиправительственных групп в провинции у него нет, но она превышает 4000 человек. Среди них как боевики движения «Талибан», так и те, кто называет себя бойцом «Исламского государства».

Как сообщил таджикской службе радио Свобода «Озоди», общественный деятель и член молодежного парламента в Сарипуле Тоджмухаммад Хуросони вояж сына Тахири Юлдаша в Сари-Пуль вызвал обеспокоенность чиновников местного населения.

«Да, у нас есть достоверная информация о том, что бойцы Тахира Юлдаша и другие уроженцы Узбекистана находятся в районе Сайёд. А недавно нам стало известно, что сюда, в Сари-Пуль, приехал сын Тахира Юлдаша, который является руководителем ИДУ», - сказал наш собеседник.

Имя сына Тахира Юлдаша неизвестно. По сообщению, он родился в узбекском городе Намангане в начале 1990-х годов. В 1993 году Тахир Юлдаш сбежал из Узбекистана в Афганистан вместе с детьми и родственниками.

В ноябре 2001 года лидер движения Джума Намангани был убит во время бомбежек США в афганской провинции Кундуз. Двое последующих лидеров ИДУ — Тахир Юлдаш и Усмон Одил — были убиты в результате разрыва снарядов в племенных районах Пакистана.

В начале августа 2015 года появилась информация о том, что новый лидер ИДУ Усман Гази дал обет верности «Исламскому государству».