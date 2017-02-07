Мем «Ждун» набирает популярность в Казахстане и России (фото)

CA-NEWS (KZ) - Скульптура голландской художницы Маргрит ван Брифорт Homunculus Loxodontus, созданная ей весной 2016 года, стала популярным мемом в социальных сетях Казахстана и России. За последние недели появились сотни смешных картинок и демотиваторов с непонятным пухлым существом, которое назвали Ждуном.

В одном из интервью художница рассказала, как и зачем создала Ждуна и показала первый эскиз мема. Оказалось, что Ждун изначально был женщиной. Кроме того, на эскизе присутствовали костыли.

Маргрит рассказала, что посвятила работу пациентам, которым приходится ожидать своей очереди на прием к врачу. "Первое, что я заметила в больнице, - это комнаты ожидания и пациенты там. Я хотела сделать что-то похожее на них. Но в то же время хотелось, чтобы это приносило комфорт пациентам. Это была своего рода шутка - изображение пациента, который надеется выздороветь", - пояснила она.

"Я получаю кучу сообщений в Facebook и Instagram с фотографиями моей скульптуры. Я не знаю, почему это происходит. Но я думаю, что он же такой миленький. И люди сразу в него влюбляются", - призналась художница.



В интервью BBC художница рассказала, популярность Ждун получил в основном в России и на Украине.

"Также я читала, что еще в Казахстане люди очень интересуются. В других странах такого фурора не было. Вообще скульптура появилась еще весной 2016 года. Но это не вызвало никакого шума. Зимой 2017 года в Лейден приехала женщина из России. Она сделала фотографию моей скульптуры и разместила ее на каком-то сайте. И тогда случился взрыв интереса", - рассказала Маргарит.

Агентство CA-News предлагает своим читателям подборку смешных картинок с этим милым созданием.