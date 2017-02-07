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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Накануне выборов президента Туркменистана в Ашхабаде усилили контроль за ценами на продукты

CA-NEWS (TM) - Накануне выборов президента Туркменистана власти усилили контроль за ценами на продовольственных рынках Ашхабада, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

«Вот уже несколько дней подряд сотрудники налоговых служб, городской администрации и торговых организаций обходят рынки, заставляя продавцов продавать продукты по установленным, более низким ценам», - сообщил продавец Мерген (имя изменено), работающий на рынке, известном среди столичных жителей под названием «Мир базар».

Напомним, что в течение последних нескольких лет, торговля на рынках Ашхабада ведется по «двойным ценам», то есть реальная стоимость продуктов, в среднем на 40-60% выше цен, указанных на ценниках. Например, на рынке «Мир базар» килограмм моркови стоит 7 манатов, килограмм лука 6 манатов, а стоимость этих овощей, указанная на ценнике 5 и 4 манатов.

«Представители правительства требуют продавать продукты «по указанным ценам». Но, мы устанавливаем цены, с учетом условий рынка. Установленные правительством цены для нас убыточны», - отмечает Мерген.

По словам продавца, «контроль цен» осуществлялся и ранее, в среднем один раз в месяц, но теперь представители контролирующих органов обходят торговые ряды ежедневно, зачастую надзор осуществляется в течение всего дня.

«Говорят, что контролировать будут до окончания президентских выборов», - сообщил Мерген, отметив, что продавцы опасаются открыто выражать свое возмущение вмешательством властей в ценообразование: «Ничего нельзя сказать против. Пожалуешься, под любым предлогом могут лишить лицензии».

В Туркменистане контроль за ценами на продукты питания и товары первой необходимости, является одним из распространенных мер, осуществляемых властями страны в преддверии важных политических событий, а также визитов главы государства в регионы.

В конце января, накануне визита президента Гурбангулы Бердымухамедова в Дашогуз, на местных рынках были осуществлены меры по принудительному снижению цен на продукты питания.

Официальный контроль за ценами, меры по искусственному снижению стоимости некоторых продуктов, привели к дефициту и повышению реальных цен на продовольствие.

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