Число жертв терактов среди мирного населения в Афганистане в 2016 году достигло рекордного показателя, - ООН
- Азия и мир, политика
- 11:44, 07 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В 2016 году в результате конфликтов и терактов в Афганистане погибли 3498 и ранения получили 7920 мирных жителей, говорится в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
Из них 3512 были детьми - 923 были убиты и 2589 ранены. По данным UNAMA, дети составляют почти треть погибших и раненых в результате терактов в стране.
В документе отмечается, что число жертв терактов среди мирного населения в Афганистане в 2016 году увеличилось на 24% и достигло рекордного показателя.
Антиправительственные силы, в основном талибы, были ответственны за почти две трети жертв в то время как проправительственные силы были ответственны за почти четверть.
В докладе миссии также говорится, что число жертв среди мирного населения Афганистана возросло в связи с тем, что столкновения происходят в основном в населенных пунктах.
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