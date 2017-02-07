Число жертв терактов среди мирного населения в Афганистане в 2016 году достигло рекордного показателя, - ООН

- В 2016 году в результате конфликтов и терактов в Афганистане погибли 3498 и ранения получили 7920 мирных жителей, говорится в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA)

Из них 3512 были детьми - 923 были убиты и 2589 ранены. По данным UNAMA, дети составляют почти треть погибших и раненых в результате терактов в стране.

В документе отмечается, что число жертв терактов среди мирного населения в Афганистане в 2016 году увеличилось на 24% и достигло рекордного показателя.

Антиправительственные силы, в основном талибы, были ответственны за почти две трети жертв в то время как проправительственные силы были ответственны за почти четверть.

В докладе миссии также говорится, что число жертв среди мирного населения Афганистана возросло в связи с тем, что столкновения происходят в основном в населенных пунктах.