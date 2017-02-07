Телеканал Euronews показал репортаж о мавзолее Чашма-Аюб в Бухаре (видео)

CA-NEWS (UZ) - Телеканал Euronews в цикле терелепередач “Открытка из Узбекистана” рассказал о самом почитаемом месте Бухары, мавзолее Чашма-Аюб, который был построен на месте древнего священного источника.

Согласно легенде, именно здесь библейский пророк Иов ударил посохом о землю, и появился целительный источник, отмечается в репортаже. Многие паломники приходят сюда выпить воды, которая течёт уже сотни лет. Название этого культового сооружения так и переводится: “ источник Иова.” Многие посетители, которые приходят сюда, считают, что вода обладает особыми целебными свойствами.

Феруза Хаитова знакомит зрителей с особенностями строительства древнего памятника: “Мавзолей был построен по приказу Караханидских правителей в XII веке. Его главная особенность в том. что одна из его башен имеет конусообразную форму, что нетипично для архитектуры Бухары того периода.”

Помимо того, что мавзолей – священное место, здесь находится и музей воды, рассказывающий посетителям историю местной системы водоснабжения.