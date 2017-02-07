В Узбекистане более 4 млн. семей получат кредиты на лимонарии и птицеводство

- На портале системы оценки законодательных актов (СОВАЗ) размещен проект постановления Кабинета Министров «О дополнительных мерах по развитию личных подсобных и дехканских хозяйств», который предусматривает в течение 3-х лет поставку более 10 тыс. саженцев цитрусовых (лимона) и 85 тыс. голов птицы фермерам страны. Об этом сообщает " Норма ".

Согласно проекту, предлагается утвердить Программу дополнительного производства продукции птицеводства и цитрусовых (лимон) в личных подсобных и дехканских хозяйствах в 2017–2019 годах. В ее рамках предполагается создать в районах агрофирмы, которые будут закупать указанную продукцию у местных производителей. Личным и подсобным дехканским хозяйствам будет также оказана помощь в организации птицеводства и посадке цитрусовых. В течение 3-х лет будет поставлено более 10 тыс. саженцев цитрусовых (лимона) и 85 тыс. голов птицы.

Согласно прогнозным параметрам, в личных подсобных и дехканских хозяйствах указанными видами деятельности займутся более 4 млн. 200 тыс. семей.

Это предполагается осуществить за счет банковских кредитов на организацию теплиц и производства птицы. Кредит на теплицу будет выдаваться сроком на 5 лет по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка, с льготным периодом в 3 года. Срок кредита на птицеводство составит 3 года.

Учитывая, что реализация такого масштабного проекта нуждается в соответствующих гарантиях, риски банков будут застрахованы страховыми компаниями, которые объединятся в страховые партнерства. В этих целях Правительство планирует утвердить Положение о страховом партнерстве по страхованию рисков не возврата кредитов, выделенных личным подсобным и дехканским хозяйствам. Для участия в страховом партнерстве компании подпишут договор о его учреждении и создадут органы управления партнерством: наблюдательный совет и исполнительный орган. Если страховая компания, являющаяся участником партнерства, не сможет выплатить страховое возмещение, то другие участники обязуются выплатить его страхователю из собственных средств. При этом в последующем выплаченная сумма будет взыскана с партнера, не выполнившего свои обязательства.

Отмечается, что проект может быть изменен, дополнен или отклонен.