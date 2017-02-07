В ОАЭ выпал снег и необычно похолодало (видео)
- Азия и мир, погода
- 12:02, 07 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. Как сообщает Би-би-си, в долине высочайшей горной вершины страны - Джебель Джейс - температура упала до -2 С, а снежный покров достиг 10 сантиметров.
Из-за снегопада и сильных ветров организаторам велосипедного «Тура Дубая» пришлось отменить часть пробега.
По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.
Напомним, ранее в конце ноября 2016 года в центре и на востоке Саудовской Аравии выпал снег. Температура в то время опустилась ниже нуля по Цельсию. Редкое природное явление на данный момент наблюдалось в городах Шакра и Табук. Также до минус 3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до минус 1 в Эль-Курайяте.
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