В ОАЭ выпал снег и необычно похолодало (видео)

CA-NEWS (CA) - В Объединенных Арабских Эмиратах внезапно выпал снег. Как сообщает Би-би-си, в долине высочайшей горной вершины страны - Джебель Джейс - температура упала до -2 С, а снежный покров достиг 10 сантиметров.

Из-за снегопада и сильных ветров организаторам велосипедного «Тура Дубая» пришлось отменить часть пробега.

По прогнозам, на смену снегу уже на этой неделе придут дожди.

Напомним, ранее в конце ноября 2016 года в центре и на востоке Саудовской Аравии выпал снег. Температура в то время опустилась ниже нуля по Цельсию. Редкое природное явление на данный момент наблюдалось в городах Шакра и Табук. Также до минус 3 градусов температура опустилась в Эль-Джауфе, и до минус 1 в Эль-Курайяте.