Глава МИД Казахстана анонсировал новую встречу по Сирии

CA-NEWS (KZ) - Встреча по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане ориентировочно в середине февраля, сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, передает РИА Новости.

"Конечно (встреча состоится в Астане — ред.)", — сказал он журналистам.

Он отметил, что "Астанинская платформа является действующей".

"Ориентировочно… мы говорим о середине февраля", — сказал министр.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля.