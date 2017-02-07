Как проходит избирательная компания в Туркменистане (видео)

CA-NEWS (TM) - 12 февраля в Туркменистане пройдут выборы президента страны. Как сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык», в гонке участвуют 9 кандидатов, но телевидение масштабно освещает кампанию только действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Его уже поддержали военные, спортсмены, энергетики и чабаны, которым президент лично подарил подарки.