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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2
CA-NEWS (CA) - В провинции Чанаккале на западе Турции вновь произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02.24 по местному времени, располагался в Эгейском море у берегов района Айваджик, передает "Анадолу".

Очаг залегал на глубине 6.65 километров.

Сообщений о жертвах не поступало. В мечети селения Ташагил и в ряде домов селения Юкары появились трещины.

Накануне в провинции Чанаккале произошли два землетрясения (в 06.51 и 13.58 по местному времени) магнитудой 5,3.

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