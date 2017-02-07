В Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2

- В провинции Чанаккале на западе Турции вновь произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02.24 по местному времени, располагался в Эгейском море у берегов района Айваджик, передает "Анадолу".

Очаг залегал на глубине 6.65 километров.

Сообщений о жертвах не поступало. В мечети селения Ташагил и в ряде домов селения Юкары появились трещины.

Накануне в провинции Чанаккале произошли два землетрясения (в 06.51 и 13.58 по местному времени) магнитудой 5,3.