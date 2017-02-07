В Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2
- Азия и мир, происшествия
- 12:30, 07 февраля 2017
- Просмотров: 605
CA-NEWS (CA) - В провинции Чанаккале на западе Турции вновь произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02.24 по местному времени, располагался в Эгейском море у берегов района Айваджик, передает "Анадолу".
Очаг залегал на глубине 6.65 километров.
Сообщений о жертвах не поступало. В мечети селения Ташагил и в ряде домов селения Юкары появились трещины.
Накануне в провинции Чанаккале произошли два землетрясения (в 06.51 и 13.58 по местному времени) магнитудой 5,3.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь