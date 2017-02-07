РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ашхабаде после сноса домов стало больше бездомных животных

CA-NEWS (TM) - После недавнего сноса жилых домов в центре Ашхабада, в некоторых микрорайонах стало больше бездомных животных, сообщают местные жители, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

По словам жителей Ашхабада, семьи, после сноса домов, вынужденные ютится во временном жилье на съемной квартире или у родственников, зачастую оставляют своих кошек и собак на улице.

«Некоторые семьи, покидая свои дома, вместе с домашней утварью забирают с собой и своих домашних питомцев. Но, многим, переезжающим в тесные многоэтажки и самим бывает трудно разместиться», - рассказал житель микрорайона «Мир-7» Аннагелди.

Об очередном сносе сотен жилых домов в центре «Азатлык» стало известно в конце января.

О том, что частные дома в местечке, в прошлом известном как «8-марта» или «Восьмушка», что в Копетдагском районе столицы Туркменистана, сообщили ашхабадцы, которые посреди зимы остались без крова.

«Наши дома сносят в рамках так называемых мер по обустраиванию города. Так как нет ясного порядка выделения нового жилища, многим семьям велели пока пожить у родственников», - сообщила группа ашхабадцев.

Корреспонденты издания, побывавшие на месте «городского обустраивали» сообщили, что более сотен домов по улицам Йолотен, Говурдак и Оспенко, которые находятся в бывшем «8-марта», уже снесены и начали снос домов в прилегающих массивах.

В настоящее время жители Ашхабада сообщают, что микрорайонах можно видеть брошенных домашних животных, в основном собак, оставшихся на улице без присмотра. «Их кормят жители близлежащих домов, дети играют с ними», - рассказал одни из местных жителей.

По словам собеседников столичные жители, даже те, кто опасается за безопасность своих детей, играющих с бездомными животными, воздерживаются от обращений к местным властям, основными мерами которых, по их словам являются отлов и уничтожение животных.

Как сообщила в интервью правозащитница из Ашхабада Наталья Шабунц зачастую животных убивают прямо на улице: «Зачастую кошек и собак, которых подкармливают местные жители, убивают прямо на глазах у детей. После этого некоторые дети нуждаются в психологической помощи. В настоящее время истребление животных участились».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР
Осмонова Айнура Шермаматовна
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Жээналиев Жалын Муратбекович
заведующий отделом развития экспорта Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при министерстве экономики КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×