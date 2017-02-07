В Ашхабаде после сноса домов стало больше бездомных животных

CA-NEWS (TM) - После недавнего сноса жилых домов в центре Ашхабада, в некоторых микрорайонах стало больше бездомных животных, сообщают местные жители, сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык».

По словам жителей Ашхабада, семьи, после сноса домов, вынужденные ютится во временном жилье на съемной квартире или у родственников, зачастую оставляют своих кошек и собак на улице.

«Некоторые семьи, покидая свои дома, вместе с домашней утварью забирают с собой и своих домашних питомцев. Но, многим, переезжающим в тесные многоэтажки и самим бывает трудно разместиться», - рассказал житель микрорайона «Мир-7» Аннагелди.

Об очередном сносе сотен жилых домов в центре «Азатлык» стало известно в конце января.

О том, что частные дома в местечке, в прошлом известном как «8-марта» или «Восьмушка», что в Копетдагском районе столицы Туркменистана, сообщили ашхабадцы, которые посреди зимы остались без крова.

«Наши дома сносят в рамках так называемых мер по обустраиванию города. Так как нет ясного порядка выделения нового жилища, многим семьям велели пока пожить у родственников», - сообщила группа ашхабадцев.

Корреспонденты издания, побывавшие на месте «городского обустраивали» сообщили, что более сотен домов по улицам Йолотен, Говурдак и Оспенко, которые находятся в бывшем «8-марта», уже снесены и начали снос домов в прилегающих массивах.

В настоящее время жители Ашхабада сообщают, что микрорайонах можно видеть брошенных домашних животных, в основном собак, оставшихся на улице без присмотра. «Их кормят жители близлежащих домов, дети играют с ними», - рассказал одни из местных жителей.

По словам собеседников столичные жители, даже те, кто опасается за безопасность своих детей, играющих с бездомными животными, воздерживаются от обращений к местным властям, основными мерами которых, по их словам являются отлов и уничтожение животных.

Как сообщила в интервью правозащитница из Ашхабада Наталья Шабунц зачастую животных убивают прямо на улице: «Зачастую кошек и собак, которых подкармливают местные жители, убивают прямо на глазах у детей. После этого некоторые дети нуждаются в психологической помощи. В настоящее время истребление животных участились».