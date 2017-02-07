Доходы ИГИЛ от продажи нефти за 2016 год снизились вдвое, - генсек ООН

Борьба с террористической группировкой ИГ в последнее время дает положительные результаты, однако угроза осуществления ею терактов остается высокой, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В распространенном генсеком докладе отмечается, что ИГ все активнее выносит свою террористическую деятельность за пределы конфликтных регионов в другие государства. По словам Гутерриша, террористы "используют свои связи с ячейками" в других странах, чтобы готовить атаки за пределами зон конфликтов. Поэтому опасность терактов, в том числе в аэропортах и самолетах, "остается высокой".

При этом террористы ИГ для связи со своими сторонниками и вербовки новых членов все активнее используют такие средства, как шифрование, "темные" вебсайты и мессенджеры, предупредил генсек.

Он сообщил, что около 80% финансовых средств ИГИЛ получает за счет продажи нефти и газа, а также вымогательства и рэкета. Так, в 2016 году ИГ за счет продажи углеводородов получила $260 млн, преимущественно сырье поступало из сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. При этом в 2015 году доход экстремистов от продажи нефти составил около $500 млн, - цитирует Интерфакс генсека ООН.