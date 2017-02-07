Минпродсельхоз Монголии будет сотрудничать с Россией в направлении оздоровления скота

CA-NEWS (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности П.Сэргэлэн 3 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Монголии И.К.Азизова, сообщает Монцамэ.

Сэргэлэн подчеркнул, что в своей работе он придаёт особое значение сотрудничеству с главным стратегическим партнером страны - Россией в продовольственной, сельскохозяйственной отраслях и легкой промышленности. Он также выразил глубокую признательность правительству России, послу и коллективу российскому посольству за ценный вклад в развитие продовольственной и сельскохозяйственной отраслей Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросу реализации проектов и программ, которые направлены на создание новых сортов зерна, подходящих суровым климатическим условиям страны и оздоровление скота.

Помимо этого, стороны договорились о поставке вакцин против ящура в рамках реализации второго этапа программы по оздоровлению скота. Российская сторона выразила готовность сотрудничать в этой отрасли, в том числе в проведении консультаций специалистов двух стран.