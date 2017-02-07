К 2020 году население Китая составит около 1,42 млрд человек

- К 2020 году население Китая составит около 1,42 млрд человек, годовой естественный прирост -- около 6 промилле, диспропорция в половой структуре населения снизится до менее, чем 112. Это цель развития Национального комитета по делам здравоохранения и планового деторождения, опубликованная в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку, передает Синьхуа.

За 12-ю пятилетку основные цели и задачи Китая по плановому деторождения успешно реализованы, естественный прирост населения сохраняется на уровне около 5 промилле, соотношение в половых различиях новорожденных снизилось в 117,9 до 113,51, и в конце 2015 года общее число населения Китая составляло 1,375 млрд человек.