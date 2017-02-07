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  7 февраля 2017
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Минэнергетики Монголии и Всемирный банк готовятся совместно реализовать проект «Энергетика-2»

CA-NEWS (MNG) - Министерство энергетики Монголии совместно со Всемирным банком планируют реализовать проект «Энергетика-2», чтобы обеспечить потребителей качественным, стабильным и надежным источником электропитания, удовлетворить возрастающий спрос на электроэнергию, снизить технические и другие потери компаний-поставщиков, повысить экономическую выгоду и стимулировать производство энергии из возобновляемых источников, сообщает Монцамэ.

Проект «Энергетика-2» будет реализован в госкомпаниях «Сеть электропередачи Юго-восточного региона и Багануур», «Национальная сеть электропередачи» и «Система энергетики Западного региона». К настоящему моменту подготовительные работы находятся в завершающей стадии.

В рамках проекта будут проведены следующие работы:

- Модернизация и обновление электролинии компании «Сеть электропередачи Юго-восточного региона и Багануур», которая ведёт свою деятельность в сомонах Замын-Ууд, Бор-Ундур, в центральных сомонах аймаков Говь-Сумбэр, Дундговь, Дорноговь, Хэнтий и в городе Багануур.

- Модернизация электролинии госкомпании «Сеть электропередачи Эрдэнэт-Булган» в городе Эрдэнэт, аймаках Булган, Архангай и Увурхангай и сомоне Хархорин.

- Расширение объекта распределения электроэнергии в отделениях Багануур и Хангай госкомпании «Нацсеть электропередачи».

- Строительство солнечной электростанции мощностью 10мВт и передача объекта во владении госкомпании «Энергетическая система западного региона».

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