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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте горит кыргызский ресторан «Манас» (фото)

CA-NEWS (UZ) - 16427304_607983552727761_3866166023052870829_n Кыргызский арт-ресторан Манас загорелся в Ташкенте, днём, 7 февраля. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, которые выложили фотографии инцидента.

По словам пользователей Facebook, перед пожаром в ресторане были слышны звуки взрыва.

На фото видно, как сотрудники в надежде спасти имущество ресторана, вынесли его из здания на улицу. Также пользователи выложили фото, по которым видно, что огонь перекинулся на соседнее здание.

Дорогу, ведущую к ресторану, от бывшей гостиницы "Россия" по улице Шота Руставелии перекрыли, и по словам очевидцев, пропускают только автомобили "Скорой помощи".

Многие пользователи выражаю сильные сожаления по поводу случившегося, так как заведение пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Ташкента. Манас — это единственный арт ресторан в Ташкенте с национальной кыргызской кухней, где можно было посидеть в настоящих кыргызских юртах из войлока и попробовать фирменное блюдо Бешбармак.

Ресторан был поделен на 5 зон: Ханский шатер, Гарем, Караван Сарай, Праздный зал, Сад, Внутренний дворик.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
kugavo
14:44, 07 февраля 2017
Если взрыв, то может тех проблемы
Нет аватара
gun
14:36, 07 февраля 2017
Это нью рейдерство. Наверное кому-то приглянулся данный участок земли. Таким образом, через пожар, потом хотят снести прежнее строение, где располагался ресторан "Манас".
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