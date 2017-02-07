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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Apple намерен отдать сборку мобильных телефонов в Индии компании, которая уже работает с ним в Китае
CA-NEWS (CA) - Компания Apple планирует осуществлять операции по сборке мобильных телефонов в индийском городе Бангалор.

По сообщению британской газеты "The Financial Times", 2 февраля компания Apple получила одобрение правительства индийского штата Карнатака, позволяющее производить сборку телефонов в данном штате.

В заявлении, сделанном местным Министерством информационных технологий, говорится, что после получения Apple последней лицензии, на сборочном заводе в столице Карнатаки Бангалоре начнется комплектация телефонов. Большинство высокотехнологичных производств Индии размещены именно в Бангалоре.

Местные СМИ в сообщениях делают предположения о том, что операции будут переданы заводу Wistron. Wistron осуществляет сборку продукции Apple и в Китае. Представитель Wistron Джойс Чоу сказал, что начало производства смартфонов в Бангалоре ожидается в первой половине 2017 года. Однако он отказался отвечать на ворос, станет ли завод по сборке iPhone эксклюзивным, пишет, в свою очередь, «Жэньминь жибао» онлайн.

Правительство Индии постоянно продвигает концепцию "Сделано в Индии", а также очень надеется начать комплектацию телефонов Apple в Индии, однако компания по-прежнему ведет переговоры по поводу соглашения.

Стало известно, что в ходе долгих переговоров с правительством Индии, Apple настаивала на том, что пойдет на это, только получив многосторонние уступки. Эти уступки включают освобождение запчастей Apple от импортных тарифов, а также отсутствие требования закупки трети запчастей от индийских поставщиков. Такие положения оставляют мало надежд для открытия магазинов Apple в Индии, поэтому компания главным образом полагается на онлайн-продажи.

В настоящее время доля iPhone составляет в Индии лишь 2%, на фоне замедления глобального роста смартфонов, индийский рынок рассматривается компанией как очень перспективный. Apple всегда надеялась открыть в Индии точки розничных продаж, но в связи с соответствующими правилами Индии, до сих пор это не удалось осуществить.

Стало известно, что когда Apple и центральное правительство Индии достигнут соглашения о налогах и условиях продаж, операции по сборке должны начаться в мае или июне. Более детальной информации о масштабах операций пока нет, критики заявляют, что сборка iPhone из импортных запчастей не будет стимулировать производство в Индии, говорится в сообщении «Жэньминь жибао» онлайн.

Министр информационных технологий в индийском штате Карнатака Приянк Хардж (Priyank Kharge) сказал: "Намерение компании Apple (в Бангалоре) - осуществлять передовое, высокотехнологичное системное развитие, что будет иметь ключевое значение для Индии в сфере глобальной конкуренции".

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