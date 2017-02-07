Свидетельство о праве на владение землей в Улан-Баторе будет продлено на 15 лет

CA-NEWS (MNG) - Мэр Улан-Батора Сундуйн Батболд издал сегодня распоряжение о введении практики продления свидетельств о праве граждан, хозяйственных единиц на владение земельным участком на 15 лет, сообщает Монцамэ. Раньше Земельная служба столицы продлевала свидетельства права на владение землей на 5 лет.

Таким образом граждане и хозяйственные единицы обеспечиваются возможностью для устойчивого ведения деятельности на своём земельном участке, оптимального планирования инвестиции без лишних бюрократических давлений.

Как сообщил мэр столицы, администрация города работает над разработкой программы «Комплексных мероприятий по улучшению земельного менеджмента» для обеспечения открытости процесса предоставления свидетельств о праве на владение и пользование землей. Администрация столицы также планирует создать земельную биржу города в целях внедрения правильного менеджмента выдачи земли на пользование и владение, передачи в собственность.