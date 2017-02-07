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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В 2018 году в Ташкенте откроется Ледовый дворец
CA-NEWS (UZ) - В 2018 году на пересечении улиц Олмазор и Бешёгоч в Ташкенте откроется многофункциональный Ледовый дворец. Строительную площадку комплекса в пятницу, 3 февраля, посетил президент Шавкат Мирзияев, сообщает centralasian.org.

Дворец, строящийся по инициативе президента, будет сочетать в себе современные архитектурные решения, передовые технологии и традиции национального зодчества. Здания комплекса будут построены в форме птицы Хумо – символа счастья и свободы.
В состав четырехэтажного дворца общей площадью 74 тысячи квадратных метров войдут два комплекса – тренировочная и основная ледовые арены площадью 60х30 метров каждая. Зал с возможностью изменять расстановку кресел во время проведения спортивных соревнований будет вмещать 14 тысяч человек, в качестве концертного зала – 10 тысяч зрителей. В основном корпусе также намечено обустроить тренировочную арену на 300 мест.

На большом катке будут проводиться хоккейные матчи, состязания по шорт-треку, фигурному катанию, керлингу. Кроме того, предусмотрена возможность устраивать здесь турниры по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, боксу, таэквондо и другим видам спорта. В комплексе также можно будет проводить концерты, выставки и форумы.
На территории комплекса в соответствии с общей концепцией будут размещены спортивный музей, крытая детская площадка, тренажерные залы, фитнес-центр, современные пункты общественного питания, магазин спортивного инвентаря и другие объекты. Помимо этого, рядом с дворцом намечено построить четырехэтажную автостоянку.

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