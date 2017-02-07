В Улан-Баторе обсудили возрождение исчезающей практики семейного древа

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе прошел первый национальный форум по вопросам родословной, сообщает издание ARD.

Агентство по делам семьи, молодежи и развития ребенка в сотрудничестве с монгольской Ассоциацией по вопросам родословной и традициям организует первый национальный форум по вопросом родословной, чтобы обсудить ее жизненно важное значение, а также своевременные вопросы, связанные с практикой.

Монголы издавна составляли свои родословные и знали предков вплоть до девятого колена. Совершенно очевидно, что практика построения семейных деревьев была совершенно обязательной и в то же время регулярной среди монголов. Однако, поскольку она стала не столь строго соблюдаться в 1920-х годах, теперь традиция построения генеалогического древа очень редко практикуется по всей Монголии.

В настоящее время, согласно исследованиям, только 700 семьи строят семейные деревья на национальном уровне. Кроме того, есть даже человек, который знает историю 41 поколения своих предков.

Первый форум, цель которого - повышение уровня информированности о важности возобновления традиции ведения родословных и составления генеалогического древа в каждой семье, таким образом, состоялся, собрав более 100 делегатов, включая членов парламента и членов и сторонников Ассоциации по вопросам родословной линии и традиции. Ассоциация имеет филиалы в каждом аймаке и каждом хороо Улан-Батора и на форуме была представлена информация о каждом из них, пропагандирующем возобновление традиции ведения «Ургийн бичиг».

С древности монголы ведут фамильные списки (ургийн бичиг) предков. Эти списки представляли с собой ткань или шёлк, на котором были вышиты имена и титулы предков по мужской линии. Эта традиция сохранилась со времён Чингисхана до начала ХХ века. В период маньчжурского вдадычества маньчжуры пытались уничтожить эту традицию, запретив такие списки. У многих «Ургийн бичиг» были конфискованы и затем уничтожены маньчжурами. Но даже несмотря на это, многие монгольские аристократы сумели сохранить их. Эта традиция прервалась в Халха Монголии только в 1930-е годы. В то время большинство халхасских феодалов лишились своих феодальных чинов и титулов, многие были физически истреблены сталинскими комиссарами. Вести родословную «Урагийн бичиг» запретили. Несколько уцелевших «Ургийн бичиг» находятся в государственном архиве Монголии.