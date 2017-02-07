РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Улан-Баторе обсудили возрождение исчезающей практики семейного древа

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе прошел первый национальный форум по вопросам родословной, сообщает издание ARD.

Агентство по делам семьи, молодежи и развития ребенка в сотрудничестве с монгольской Ассоциацией по вопросам родословной и традициям организует первый национальный форум по вопросом родословной, чтобы обсудить ее жизненно важное значение, а также своевременные вопросы, связанные с практикой.

Монголы издавна составляли свои родословные и знали предков вплоть до девятого колена. Совершенно очевидно, что практика построения семейных деревьев была совершенно обязательной и в то же время регулярной среди монголов. Однако, поскольку она стала не столь строго соблюдаться в 1920-х годах, теперь традиция построения генеалогического древа очень редко практикуется по всей Монголии.

В настоящее время, согласно исследованиям, только 700 семьи строят семейные деревья на национальном уровне. Кроме того, есть даже человек, который знает историю 41 поколения своих предков.

Первый форум, цель которого - повышение уровня информированности о важности возобновления традиции ведения родословных и составления генеалогического древа в каждой семье, таким образом, состоялся, собрав более 100 делегатов, включая членов парламента и членов и сторонников Ассоциации по вопросам родословной линии и традиции. Ассоциация имеет филиалы в каждом аймаке и каждом хороо Улан-Батора и на форуме была представлена информация о каждом из них, пропагандирующем возобновление традиции ведения «Ургийн бичиг».

С древности монголы ведут фамильные списки (ургийн бичиг) предков. Эти списки представляли с собой ткань или шёлк, на котором были вышиты имена и титулы предков по мужской линии. Эта традиция сохранилась со времён Чингисхана до начала ХХ века. В период маньчжурского вдадычества маньчжуры пытались уничтожить эту традицию, запретив такие списки. У многих «Ургийн бичиг» были конфискованы и затем уничтожены маньчжурами. Но даже несмотря на это, многие монгольские аристократы сумели сохранить их. Эта традиция прервалась в Халха Монголии только в 1930-е годы. В то время большинство халхасских феодалов лишились своих феодальных чинов и титулов, многие были физически истреблены сталинскими комиссарами. Вести родословную «Урагийн бичиг» запретили. Несколько уцелевших «Ургийн бичиг» находятся в государственном архиве Монголии.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР
Осмонова Айнура Шермаматовна
депутат ЖК КР VI созыва (СДПК)
Жээналиев Жалын Муратбекович
заведующий отделом развития экспорта Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при министерстве экономики КР
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×