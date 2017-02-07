В одной из провинций Турции задержали 102 человека за связь с Гюленом
- Азия и мир, общество
- 14:21, 07 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - В рамках расследования деятельности течения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) в 30 провинциях Турции прошли операции по задержанию сторонников FETÖ.
Как сообщает агентство «Анадолу», в провинции Конья правоохранительные органы задержали большинство из 102 человек, подозреваемых в связях с течением Гюлена.
По данным следствия, большинство задержанных оказывало финансовую поддержку течению Гюлена.
Группа военнослужащих ВС Турциив ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Погибло свыше 240 человек.
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