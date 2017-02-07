В одной из провинций Турции задержали 102 человека за связь с Гюленом

В рамках расследования деятельности течения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) в 30 провинциях Турции прошли операции по задержанию сторонников FETÖ.

Как сообщает агентство «Анадолу», в провинции Конья правоохранительные органы задержали большинство из 102 человек, подозреваемых в связях с течением Гюлена.

По данным следствия, большинство задержанных оказывало финансовую поддержку течению Гюлена.

Группа военнослужащих ВС Турциив ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Погибло свыше 240 человек.