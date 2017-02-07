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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане предлагают ввести обязательные брачные контракты
CA-NEWS (TJ) - Таджикские депутаты предлагают ввести обязательные брачные договоры, сообщает таджикская служба радио Свобода "Озоди".

Как сообщается, предлагаемая инициатива была направлена в парламент в ноябре в качестве поправки в семейное законодательство Таджикистана. Несмотря на скептические высказывания некоторых, утверждающих, что таджики не готовы к этой относительно распространенной на Западе практике по разделу имущества, финансов и даже детей в случае развода, ожидается, что законопроект будет принят.

Власти в Таджикистане – стране с подавляющим мусульманским населением и исключительно светским режимом - говорят, что законопроект был инициирован государственным комитетом женщин и направлен на обеспечение финансового благополучия женщин после развода. Власти отмечают, что права мужчин также будут защищены.

Государственный комитет по статистике сообщил, что в 2016 году было зарегистрировано около 9 тысяч разводов – на 4,4 процента больше, чем в 2015 году. С ростом числа разведенных женщин растут опасения, что они и их дети могут остаться без средств к существованию.

Молодожены в Таджикистане часто живут с семьей мужа, или в случае финансово благополучных семей, в отдельном доме, предоставленным родителями мужа и зарегистрированном на имя мужа. И хотя семейные суды обычно обязывают мужей платить алименты и поддерживать детей, на самом деле нет никаких гарантий исполнения этих решений. В дополнение к проблеме, многие мужчины таджики работают в качестве нелегальных трудовых мигрантов в России и в других странах, что затрудняет возможность оценки их дохода в судах

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Комментарии (1)
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messimo
16:42, 07 февраля 2017
такой контракт нам тоже нужен, кто защитит бедных келинок от самоуправства кайненешек и безвольных мужей.
кто есть кто
Малышева Татьяна Петровна
заместитель директора по организационно-воспитательной работе колледжа КРСУ
Коновалова Инна Алексеевна
директор колледжа КРСУ
Сейткасымова Раушан Рыскулбековна
экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР
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