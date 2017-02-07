В какую страну лучше всего эмигрировать? - обзор

CA-NEWS (CA) - Обозреватель BBC Travel поговорил с людьми, переехавшими в наиболее популярные среди эмигрантов страны, чтобы узнать, что именно делает их новое место жительства столь особенным.

По мере того как глобализация набирает обороты, растет и количество людей, живущих за пределами своей родной страны. По данным ООН, их число по всему миру достигает более чем 244 миллиона, что на 40% больше, чем в 2000 году.

Все больше людей ищут работу и новые возможности за границей, но что именно делает чужую страну привлекательной для эмигрантов?

Чтобы выяснить это, глобальное сообщество InterNations недавно провело свой ежегодный опрос Expat Insider, участие в котором приняли более 14 000 эмигрантов из 191 страны. Их попросили оценить 43 различных аспекта жизни за границей, от дружелюбия местных жителей и семейной жизни до уровня цен и баланса между работой и личной жизнью.

Подсчитав, сколько баллов каждая страна набрала по каждому из этих пунктов, организаторы опроса составили рейтинг самых привлекательных для эмигрантов стран. Мы поговорили с теми, кто переехал в государства, находящиеся на вершине этого рейтинга, чтобы узнать, что в местной жизни нравится больше всего.

Тайвань

Гостеприимство как особенность местной культуры, дружелюбные люди и все удобства западной жизни - вот что позволяет эмигрантам легко приспособиться к жизни на Тайване. Кроме того, местные жители всегда рады в этом помочь.

"Я была очень приятно удивлена тем, насколько тайваньцы гостеприимны. Они проявили терпение, когда я забыла несколько китайских слов, и сделали все возможное, чтобы помочь мне, когда я попала в затруднительную ситуацию", - говорит Моника Миззи.

Она родилась в Австралии, но сейчас живет на Тайване, работает организатором мероприятий и ведет культурный блог под названием Typing to Taipei. "Большинство эмигрантов живут в Тайбэе, где больше людей говорят по-английски и развита транспортная система", - добавляет она.

Из всех районов Тайбэя эмигранты предпочитают Тьенму. "Это крупный "район для иностранцев", больше похожий на пригород и удаленный от системы скоростного общественного транспорта", - говорит Лиззи Джерок.

Она родом из Оклахома-Сити, а сейчас занимается волонтерской деятельностью в Тайбэе в качестве консула InterNations. Джерок в Тайбэе уже несколько лет и живет в центральном районе Синьи. Ей "нравится, что поблизости много магазинов, ресторанов, выставок, кинотеатров, и можно увидеть выступления уличных артистов".

По сравнению с другими азиатскими столицами жизнь в Тайбэе можно назвать недорогой, однако, если вы хотите сэкономить, лучше придерживаться местного образа жизни. "Покупка импортных товаров, в том числе бытовой техники, продуктов питания, одежды или обуви может недешево вам обойтись", - говорит Карен Фарли, член InterNations, чья родина - Канада.

Тем, кто только планирует переехать в Тайбэй, следует знать, что здесь очень у немногих есть просторная кухня в западном стиле, оборудованная духовым шкафом.

Чаще всего кухни здесь маленькие, с мини-печью или микроволновкой. Однако, по словам Миззи, при этом в Тайбэе "невероятно вкусная кухня". Здесь можно купить еду на ночном рынке, попробовать суп с рисовой лапшой и говядиной в сетевом кафе или сходить в престижный японский ресторан. Более того, все это зачастую выходит дешевле, чем питаться дома.

Мальта

Одни из главных преимуществ этой средиземноморской страны - теплый климат и близость к континентальной Европе. Благоприятные погодные условия означают, что темп жизни здесь невысокий, и поэтому те, кто планирует переехать на Мальту, должны быть готовы отучиться спешить.

"В некоторых магазинах в середине дня начинается "сиеста", а обслуживание в ресторанах, по наблюдению многих, становится более медленным", - говорит Сильвия Ди Феличе, родившаяся в Риме.

"Как-то раз я села за столик около 8 часов вечера, а ушла в полночь! Мы взяли только закуску и одно второе блюдо. Так происходит не во всех ресторанах, но будьте готовы к подобному расслабленному отношению к работе", - добавляет она.

Города Сент-Джулианс и Слима, расположенные на восточном побережье, привлекают тех, кто хочет жить неподалеку от ресторанов и центров ночной жизни. А тем, кто предпочитает более провинциальный и спокойный образ жизни, Ди Феличе рекомендует столицу Валетту, а также небольшие городки Наксар в 12 км на северо-запад от Валетты и Биргу в 9 км на юг от Валетты.

В стране проводится множество культурных мероприятий, в том числе международный фестиваль искусств и кинофестиваль в Валетте, а также целый ряд фестивалей, посвященных местным продуктам питания - например, фестиваль клубники Festa Frawli, который особенно рекомендует Ди Феличе.

Также нельзя не упомянуть бесчисленные фестивали вина. "У меня уже есть два любимых сорта: прекрасное белое вино Cittadella и красное Caravaggio Merlot", - рассказывает Ди Феличе.

Многих эмигрантов привлекает выгодная для иностранцев налоговая система Мальты (предусматривающая отсутствие налога на доход от капитала, полученный за границей, и другие льготы), однако арендная плата может быть высокой. "Как правило, местные жители берут с иностранцев чуть больше, поэтому стоит уделить время поиску жилья, чтобы найти самые лучшие варианты", - объясняет Ди Феличе.

Эквадор

Согласно опросу, жизнь в Эквадоре нравится эмигрантам по нескольким причинам: здесь дружелюбные люди, доступное здравоохранение, вкусная дешевая еда.

Кроме того, стиль жизни в разных городах страны очень различается, и иностранцам есть из чего выбирать. "Красота Эквадора заключается в многообразии", - говорит Хагаи Гат, посол InterNations, родившийся в Израиле и в настоящий момент проживающий в Гуаякиле.

"Пенсионеры, желающие переехать в Эквадор, часто ищут места, где стоимость жизни ниже, поэтому для них подойдет побережье, южная часть Эквадора и Амбато [город в 150 км на юг от Кито]", - объясняет он. "А тем, кто собирается заняться бизнесом или любит активную городскую жизнь, подойдут Кито, Гуаякиль и Куэнка", - добавляет Гат.

Он предупреждает, что жизнь в больших городах дороже: стоимость жилья и цены в кафе и ресторанах здесь выше. Те, кто хорошо знает язык, могут направиться в глубь страны. "Здесь, в Атутанки [в 100 км на север от Кито], городе с населением около 20 000 человек, мы фактически единственные эмигранты, и нам это нравится", - говорит Билл Хэйган.

Он родом из Канзас-Сити и работает гидом в туристической стартап-компании Your Local Cousin. "В то же время в 15 минутах езды на машине находится город Котакачи, поэтому если нам хочется пообщаться с другими эмигрантами или поесть блюда североамериканской кухни, нам несложно это сделать", - добавляет он.

Мексика

Как и Мальта, изначально Мексика привлекает эмигрантов своим теплым климатом, а гостеприимство местных жителей, богатая традициями культура и вкусная кухня позволяют им чувствовать себя счастливыми долгие годы.

"Мексика - это удивительная страна, история и культура которой насчитывают несколько тысячелетий, с великолепными пляжами, удивительными археологическими памятниками и колониальными городами", - говорит Самира Хоссейни.

Она - посол InterNations, родилась в Иране, а сейчас живет в городе Монтеррей в 150 км на запад от границы с американским штатом Техас. "Разнообразная и колоритная кухня Мексики - это то, перед чем особенно трудно устоять", - считает Хоссейни.

Эмигранты также в восторге от гостеприимства местных жителей. У Хоссейни есть подруга, переехавшая в примерно такой же по размеру европейский город одновременно с ней. В отличие от Хоссейни, ее никуда не приглашали в гости, и в новой обстановке она чувствовала себя одинокой.

"Я тоже чувствовала себя уставшей - но из-за того, что у меня было слишком много друзей и меня слишком часто приглашали на вечеринки, от посещения которых я не могла отказаться, - говорит Хоссейни. - В Мексике я ни дня не чувствовала себя одинокой".

Многие эмигранты из западных стран отдают предпочтение городам у океана, в том числе Тулуму на побережье Мексиканского залива или Пуэрто-Вальярте на побережье Тихого океана, однако настоящий центр притяжения - Мехико, расположенный в центральной части страны.

"Мехико - это настоящий столичный город", - говорит посол InterNations Биокробо Самсон Вокома, родившийся в Нигерии. Он рекомендует эмигрантам селиться в центральных районах Мехико, в том числе Ла-Кондесе, Ла-Роме, Эскандоне и Наполесе.

Цены здесь приемлемые, много ресторанов, баров и клубов. В этих районах хорошо развита система общественного транспорта, включая автобусы, метро, и есть условия для поездок на велосипеде.

Благодаря этому жители районов могут легко добраться в другие части города, а многие жители Мехико в той или иной степени владеют английским, что упрощает ассимиляцию в новой стране. Кроме того, у этого города есть еще одна приятная особенность: практически каждый эмигрант может найти здесь небольшой кусочек своей родины.

"Многие эмигранты могут найти ресторан, где подают их национальные блюда, и заведения, где отмечают иностранные праздники наподобие Октоберфеста", - говорит Вокома.

Будучи более дешевым, чем многие другие столицы, Мехико все же один из самых дорогих городов в Мексике. Тем не менее, по словам Вокома, семья сможет спокойно прожить на 16 000 песо (около $770) в месяц даже в столице.

Новая Зеландия

Невероятная красота природы этой страны привлекает людей со всего мира, а благодаря близости пляжей к городской инфраструктуре эмигранты, как правило, быстро привыкают к местному неторопливому темпу жизни.

"Сначала я переехала в Новую Зеландию с родителями, потом пожила за границей и вернулась сюда, потому что скучала по размеренному образу жизни, добрым людям и дружелюбной атмосфере", - говорит Пурва Бхатнагар.

Она тоже посол InterNations, а ее детство прошло в Гонконге и Сингапуре. Бхатнагар отмечает, что среднестатистический новозеландец ходит на работу с 8:30 до 17:00 и никогда не работает сверхурочно.

Он любит проводить время с семьей за совместными приемами пищи, а на выходных организует различные мероприятия, в том числе вечеринки, поездки или "трэмпинг" - так местные жители называют пешие походы. Тем, кому нравятся большие города, Бхатнагар рекомендует Окленд, который она называет "новозеландским Нью-Йорком".

В Веллингтоне населения чуть меньше, однако в этом столичном городе много вакансий в области государственного управления, образования и технологий. Туристический центр страны Куинстаун популярен среди тех, кто хочет в полной мере насладиться живописной природой, или тех, кто хочет работать в сфере услуг.

Минусом неторопливого стиля жизни может быть относительно небольшая по сравнению со стоимостью товаров (особенно свежих продуктов и жилья в крупных городах наподобие Окленда) заработная плата. Тем не менее путешествия, активный отдых и медицинские услуги остаются относительно недорогими.