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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Администрация ресторана «Манас» в Ташкенте прокомментировала пожар в здании

CA-NEWS (UZ) - Руководство кыргызского арт-ресторана "Манас", в котором днём, 7 февраля произошёл пожар, опубликовало комментарий на своей странице в Facebook.

"Да, это правда. Здание нашего любимого Ханства сгорело. Никто не пострадал и это главное! Манас, это ведь не только здание, это команда, это семья которую объединило это горе. А здание легко восстановить! В скором времени друзья, мы объявим о нашем открытии", - отмечается в сообщении администрации заведения.

Напомним, что днём, 7 февраля в соцсетях появились сообщения и фото о пожаре в ресторане "Манас". По словам очевидцев, в здании были слышны звуки взрыва.

Администрация ресторана пока не сообщает о вероятных причинах и примерных масштабах возгорания.

В свою очередь, главное управление пожарной безопасности МВД Узбекистана опровергло информацию о взрыве в ресторане «Манас».

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