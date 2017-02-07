Главное управление пожарной безопасности МВД Узбекистана опровергло информацию о взрыве в ресторане «Манас» в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Главное управление пожарной безопасности МВД Узбекистана опровергло информацию о взрыве в ресторане «Манас» в Ташкенте.

«Это не соответствует истине», - говорится в сообщении.

Работники бизнес-центра Grand, расположенного рядом с рестораном, рассказали изданию «UZ24», что огонь также перекинулся на жилой двухэтажный дом по соседству с «Манаса». В самом здании центра отключили свет.

Возгорание локализовано в 11.31 по местному времени, заявили корреспонденту Sputnik Узбекистан в экстренных службах столицы. Отмечается, что пострадавших при пожаре нет, причины происшествия выясняются.

Напомним, кыргызский арт-ресторан «Манас» загорелся в Ташкенте, днём, 7 февраля. Дорогу, ведущую к ресторану, от бывшей гостиницы «Россия» по улице Шота Руставелии перекрыли.

Многие пользователи соцсетей выражаю сильные сожаления по поводу случившегося, так как заведение пользовалось большой популярностью среди жителей и гостей Ташкента.

«Манас» — это единственный арт ресторан в Ташкенте с национальной кыргызской кухней, где можно было посидеть в настоящих кыргызских юртах из войлока и попробовать фирменное блюдо Бешбармак. Ресторан был поделен на 5 зон: Ханский шатер, Гарем, Караван Сарай, Праздный зал, Сад, Внутренний дворик.