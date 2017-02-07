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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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21-лений акробат из Казахстана участвует в шоу-талантов в Китае (видео)

CA-NEWS (KZ) - 21-летний акробат из Казахстана участвует в шоу талантов в Китае, сообщают казахстанские сми. Как сообщается, уроженец Южного Казахстана Галымжан Ауесбай прошел два тура из четырех.

Отметим, что победитель Reality Show Talent определяется путем отсеивания после четырех туров.

Галымжан Ауесбай является студентом третьего курса театрального факультета Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Как рассказал Ауесбай, акробатикой он начал увлекаться после поступления в вуз.

"Я являюсь самоучкой, так как все навыки приобрел после чтения специальной литературы и просмотров видео на YouTube. О конкурсе в Китае узнал у своего знакомого, который предложил поучаствовать. Я отправил свои данные и видео своих трюков организаторам и через некоторое время получил от них приглашение на участие", - рассказал парень.

Первый тур прошел в сентябре прошлого года в Урумчи. Тогда Галымжан показал жюри трюк с использованием пяти стульев. Получив "Да" от всех четырех судей, он в ноябре прилетел на второй тур конкурса. На этот раз студент исполнил номер с помощью одиннадцати стульев.

"Третий тур состоится в середине февраля. Там я собираюсь усложнить свой номер. Планирую на подставку поставить четыре стеклянные бутылки, а затем поставить на них четыре стула друг на друга. Затем еще четыре бутылки и еще четыре стула", - поделился Ауесбай.

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