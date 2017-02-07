В Ставрополе у наркокурьера из Узбекистана нашли более килограмма героина (видео)

CA-NEWS (UZ) - У приезжего 42-летнего наркодилера из Узбекистана полицейские нашли на съемной квартире в Ставрополе тайник с более килограммом героина. Мужчина приехал делать деньги на торговле «белой смертью», сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Во время личного досмотра у него обнаружили 8 полимерных свёртков с порошком, после чего было решено провести обыск в квартире, которую подозреваемый снимал.

Дома у мужчины, который оказался гражданином Узбекистана, нашёлся наркотик синтетического происхождения - героин, что подтвердила экспертиза. Кроме того, подозреваемый уже начал распространять наркотик - найдены предметы и средства для расфасовки наркотиков, а также записи с адресами мест закладок.

Полицейские установили, что мужчина помещал в специальные тайники наркотические средства с целью последующего сбыта на территории Ставропольского краевого центра.

На видео, предоставленном полицией, подозреваемый рассказывает, что наркотики приобрёл в Ростове-на-Дону "в прошлую среду или вторник". С продавцом он, по его словам, не встречался, место, где забрать наркотики, ему указали по телефону. На вопрос полицейского, что в мешке, мужчина сначала отвечает: "Я не знаю", но потом быстро вспоминает, что это героин.

Возбуждено уголовное дело, принята мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие, уточнили в пресс-службе ГУ МВД Ставрополья.