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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Сети появилось видео пожара в ресторане «Манас» в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В видеохостинге Youtube выложили видеозапись пожара в кыргызском ресторане "Манас", произошедшего сегодня днём в столице Узбекистана.

Как сообщалось ранее, руководство заведение сообщило, что здание ресторана сгорело, никто не пострадал.

Пожар возник около 10 утра и через полтора часа был локализован несколькими бригадами пожарных. Обстоятельства инцидента выясняются.

 

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