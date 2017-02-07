В Сети появилось видео пожара в ресторане «Манас» в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В видеохостинге Youtube выложили видеозапись пожара в кыргызском ресторане "Манас", произошедшего сегодня днём в столице Узбекистана.

Как сообщалось ранее, руководство заведение сообщило, что здание ресторана сгорело, никто не пострадал.

Пожар возник около 10 утра и через полтора часа был локализован несколькими бригадами пожарных. Обстоятельства инцидента выясняются.