В Сети появилось видео пожара в ресторане «Манас» в Ташкенте
- Узбекистан, происшествия
- 16:27, 07 февраля 2017
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- Обновлено: 16:35, 07 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - В видеохостинге Youtube выложили видеозапись пожара в кыргызском ресторане "Манас", произошедшего сегодня днём в столице Узбекистана.
Как сообщалось ранее, руководство заведение сообщило, что здание ресторана сгорело, никто не пострадал.
Пожар возник около 10 утра и через полтора часа был локализован несколькими бригадами пожарных. Обстоятельства инцидента выясняются.
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