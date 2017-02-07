Власти Китая создадут более 50 млн новых рабочих мест к 2020 году

CA-NEWS (CA) - Китай намерен создать более 50 млн новых рабочих мест в городах к 2020 году, сообщает в понедельник Синьхуа со ссылкой на Госсовет КНР.

Правительство Китая готово к 2020 году оптимизировать структуру и качество трудоустройства, удержать коэффициент зарегистрированной безработицы в городах и поселках на уровне ниже 5 процентов, говорится в опубликованном Госсоветом КНР плане содействия трудоустройству на период 2016-2020 гг.

Как подчеркивается в плане, занятость является мерилом народного благосостояния и опорой экономического роста. Китай решительно реализует стратегию приоритетного содействия трудоустройству.

Китай поддерживает те сферы, которые создают большое количество рабочих мест и содействуют предпринимательству, среди них - бизнес, связанный с экономикой совместного потребления.

Правительство помогает вновь трудоустроиться выпускникам вузов, крестьянам и рабочим, которые пострадали из-за сокращения производственных мощностей в стране.

План также указывает на важность повышения эффективности рынка трудовых ресурсов и повышения квалификации рабочих.

Китай успешно справился с вызовами сокращения избыточных производственных мощностей и промышленной модернизации, ситуация с занятостью в стране в 2016 году осталась здоровой и стабильной.

Последние данные Министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР показывают, что в 2016 году стране удалось создать более 13 млн новых рабочих мест в городах, зарегистрированная городская безработица находилась на уровне 4,02%в конце 2016 года.