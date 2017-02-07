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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае муж поймал за волосы пытавшуюся спрыгнуть с крыши жену (видео)

CA-NEWS (CA) - В китайской провинции Шэньси 30-летняя женщина в ходе семейного конфликта пыталась прыгнуть с крыши семиэтажного здания, пишет газета «Жэньминь жибао».

Когда полиция прибыла на место происшествия, женщина уже находилась в воздухе, а муж держал ее за волосы. У мужчины тряслись ноги, было видно, что долго он ее не удержит. В этот момент два сотрудника полиции бросились к ним на помощь, и женщина оказалась спасена.

«Если бы муж не удержал ее эти несколько секунд, или мы приехали бы на несколько секунд позже, то ничего бы не вышло», - сказал сотрудник полиции.

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