В Минобразования Казахстана предлагают ограничить объем домашних заданий в школах

- Объем домашнего задания в средних школах планируются сократить. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев после заседания правительства, передает Tengrinews.kz.

"Мы хотим (внедрить - прим.автора) электронный дневник, электронный учебник, и, самое главное, шкафы в коридорах (школы). У нас, кстати, будут ограничения по домашнему заданию. Сегодня или завтра выйдет сообщение, где две группы директоров школ, методологов занимались объемами домашнего задания. У нас есть предложение где-то на 40 минут - час домашнее задание сокращать. И возможно не по всем предметам будут даваться домашние задания", - сообщил Сагадиев.



