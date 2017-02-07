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  7 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Минобразования Казахстана предлагают ограничить объем домашних заданий в школах
CA-NEWS (KZ) - Объем домашнего задания в средних школах планируются сократить. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев после заседания правительства, передает Tengrinews.kz.

"Мы хотим (внедрить - прим.автора) электронный дневник, электронный учебник, и, самое главное, шкафы в коридорах (школы). У нас, кстати, будут ограничения по домашнему заданию. Сегодня или завтра выйдет сообщение, где две группы директоров школ, методологов занимались объемами домашнего задания. У нас есть предложение где-то на 40 минут - час домашнее задание сокращать. И возможно не по всем предметам будут даваться домашние задания", - сообщил Сагадиев.

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