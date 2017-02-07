В китайской провинции обнаружена окаменелость морской губки возрастом более 600 млн лет

CA-NEWS (CA) - На днях специалисты из Института геологических и биологических исследований во время археологических раскопок в китайской провинции Гуйчжоу обнаружили окаменелости морской губки, возраст которых составляет около 600 млн лет, тем самым подтверждая существование морских губок в то время, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Диаметр находки составляет всего 1 миллиметр, но ученым удалось разглядеть на окаменелости мельчайшие детали строения клеток.

По мнению экспертов, это древнейшее из обнаруженных на сегодняшний день ископаемых. Сейчас ученые ведут дальнейшее изучение состава окаменелостей.