Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан

- Таджикистан, экономика
- 18:21, 07 февраля 2017
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По словам источника, предварительные переговоры по данному вопросу состоятся в конце первого квартала этого года. Таджикская сторона планирует предложить афганским энергетикам увеличение поставок электроэнергии в связи с ростом потребности в электричестве в Афганистане.
Таджикские энергетики утверждают, что в текущем году снега в высокогорьях республики выпало предостаточно и это позволит увеличить производство электроэнергии в весенне-летний период.
«Ранее согласно графику, увеличение экспорта электроэнергии осуществлялось с апреля. Пик максимального экспорта приходится на летний сезон, когда возможность выработки электроэнергии в разы превышает объемы потребности Таджикистана”, — пояснил источник.
«В 2017 году в Афганистан планируется экспортировать электроэнергию на 20% больше по объему и на 3% дороже по цене, чем в 2016 году. Электроэнергия в эту соседнюю страну экспортируется по линии 220 кВ «Геран-пули Хумри». В 2016 году всего за рубеж было экспортировано электроэнергия в объеме свыше 1,3 млрд. кВт/ч. Более 92,8%, из указанного объема экспорта приходится на Афганистан. Таджикистан экспортировал электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один киловатт час», — отметил он.
В энергосекторе отметили, что увеличение экспорта электроэнергии в Афганистан, который на данный момент является главным покупателем таджикской электроэнергии, позволит существенно снизить объемы холостого сброса воды мимо агрегатов ГЭС Вахшского каскада.
Ранее сообщалось, что холостой сброс воды с водохранилищ гидроэлектростанций Таджикистана ежегодно эквивалентен более 6 млрд. кВт/ч электроэнергии.
Холостой сброс воды ГЭС Вахшского каскада и Кайракумкской гидростанции приходится на летнее время, когда в республике наблюдается излишек производства электроэнергии.
Напомним, на прошлой неделе стала известна цена по которой Таджикистан экспортировал электроэнергию в Таджикистан.
По данным министерства энергетики и водных ресурсов, объем экспорта электроэнергии в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года увеличился на 138,3 млн. кВт/ч.
Напомним, Таджикистан также экспортировал электроэнергию в Кыргызстан, начиная с 2014 года. Стоимость 1 кВт\ч в 2014 году для Кыргызстана составляла 2 цента, затем, в 2015, цена была поднята до уровня 2,5 цента за 1 кВт\ч.
В марте 2016 Таджикистан предложил Кыргызстану закупать электроэнергию по 3,2 цента за 1 кВт.ч. Подорожание цены было связано с тем, что Таджикистан построил линию 220 кВ в Афганистан.