Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан

- Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан в 2017 году. Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, в пик производства электроэнергии (весенне-летний сезон) республика может предложить Афганистану, больше, чем было поставлено на ту сторону Пянджа в прошлом году.

По словам источника, предварительные переговоры по данному вопросу состоятся в конце первого квартала этого года. Таджикская сторона планирует предложить афганским энергетикам увеличение поставок электроэнергии в связи с ростом потребности в электричестве в Афганистане.

Таджикские энергетики утверждают, что в текущем году снега в высокогорьях республики выпало предостаточно и это позволит увеличить производство электроэнергии в весенне-летний период.

«Ранее согласно графику, увеличение экспорта электроэнергии осуществлялось с апреля. Пик максимального экспорта приходится на летний сезон, когда возможность выработки электроэнергии в разы превышает объемы потребности Таджикистана”, — пояснил источник.

«В 2017 году в Афганистан планируется экспортировать электроэнергию на 20% больше по объему и на 3% дороже по цене, чем в 2016 году. Электроэнергия в эту соседнюю страну экспортируется по линии 220 кВ «Геран-пули Хумри». В 2016 году всего за рубеж было экспортировано электроэнергия в объеме свыше 1,3 млрд. кВт/ч. Более 92,8%, из указанного объема экспорта приходится на Афганистан. Таджикистан экспортировал электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,059 цента за один киловатт час», — отметил он.

В энергосекторе отметили, что увеличение экспорта электроэнергии в Афганистан, который на данный момент является главным покупателем таджикской электроэнергии, позволит существенно снизить объемы холостого сброса воды мимо агрегатов ГЭС Вахшского каскада.

Ранее сообщалось, что холостой сброс воды с водохранилищ гидроэлектростанций Таджикистана ежегодно эквивалентен более 6 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Холостой сброс воды ГЭС Вахшского каскада и Кайракумкской гидростанции приходится на летнее время, когда в республике наблюдается излишек производства электроэнергии.

Напомним, на прошлой неделе стала известна цена по которой Таджикистан экспортировал электроэнергию в Таджикистан.

Согласно ранее подписанному соглашению между энергетическими ведомствами двух стран, стоимость таджикской электроэнергии для Афганистана ежегодно увеличится на 3%. В прошлом году, стоимость электроэнергии для соседней страны составила 4,59 цента за один кВт/ч.

Таджикистан в прошлом году экспортировал в объеме свыше 1,3 млрд. кВт/ч электроэнергии. Электроэнергия, в основном экспортировалась в Афганистан. На ту сторону Пянджа экспортировано 92,8% от общего объема экспорта.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов, объем экспорта электроэнергии в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года увеличился на 138,3 млн. кВт/ч.

Напомним, Таджикистан также экспортировал электроэнергию в Кыргызстан, начиная с 2014 года. Стоимость 1 кВт\ч в 2014 году для Кыргызстана составляла 2 цента, затем, в 2015, цена была поднята до уровня 2,5 цента за 1 кВт\ч.

В марте 2016 Таджикистан предложил Кыргызстану закупать электроэнергию по 3,2 цента за 1 кВт.ч. Подорожание цены было связано с тем, что Таджикистан построил линию 220 кВ в Афганистан.

Всего, в 2016 году в Таджикистане было произведено 17 млрд., 240,8 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 105,9 млн. кВт/ч больше показателя 2015 года.



