В Алматы начнутся рейды по автомобилям с кыргызскими номерами

CA-NEWS (KZ) - В Алматы планируется проводить рейды по автомобилям с кыргызскими госномерами, сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Алматы.

В ведомстве разъяснили об управлении на территории Казахстана автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике.

«В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республике, Департаментом внутренних дел Алматы совместно с Департаментом государственных доходов Алматы и прокуратурой Алматы на постоянной основе планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике, для постановки их на склады временного хранения и привлечения данных граждан к административной ответственности», - сообщили в ДГД Алматы.

В ведомстве пояснили также, что для автомобилей для личного пользования в рамках договора о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (далее ЕАЭС) предусмотрен протокол об условиях и переходных положениях, где в части, касающейся статуса автомобиля для личного пользования, определена дата - 1 января 2014 года.

То есть автомобили, которые ввезены в Кыргызстан и прошли таможенное оформление до 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС. Автомобили, которые были ввезены в Кыргызстан после 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС в случае, если владельцами транспортного средства будет оплачена разница ставки таможенных платежей, налогов, которые действовали на территории Кыргызстана и теперь действуют на территории ЕАЭС.

Данные автомобили, отметили в ведомстве, могут временно ввозиться на территории других государств – членов Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Кыргызской Республике, и в случае, если такие автомобили зарегистрированы на территории Кыргызской Республики.

Такие транспортные средства на территории Казахстана будут считаться иностранными транспортными средствами.

Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности водителей, управлявших машинами с кыргызскими номерами, и принятия решения о возврате автомобилей данные автомобили подлежат таможенному декларированию в соответствии с кодексом РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» с уплатой таможенных платежей.

«При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающим полномочиями, до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей. В случае неподачи таможенной декларации на указанные автомобили такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с кодексом РК "О таможенном деле в Республике Казахстан», - отметили в Департаменте госдоходов.

Сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка ­­­306 автомашин с кыргызскими госномерами. Все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения, не востребованы, семь транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

Департамент государственных доходов по Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. «То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается», - резюмировали в ведомстве.