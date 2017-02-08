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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы начнутся рейды по автомобилям с кыргызскими номерами

CA-NEWS (KZ) - В Алматы планируется проводить рейды по автомобилям с кыргызскими госномерами, сообщает пресс-служба Департамента государственных доходов по Алматы.

В ведомстве разъяснили об управлении на территории Казахстана автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике.

«В связи с увеличившимся потоком прибывающих автомобилей, зарегистрированных в Кыргызской Республике, Департаментом внутренних дел Алматы совместно с Департаментом государственных доходов Алматы и прокуратурой Алматы на постоянной основе планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике, для постановки их на склады временного хранения и привлечения данных граждан к административной ответственности», - сообщили в ДГД Алматы.

В ведомстве пояснили также, что для автомобилей для личного пользования в рамках договора о присоединении Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу (далее ЕАЭС) предусмотрен протокол об условиях и переходных положениях, где в части, касающейся статуса автомобиля для личного пользования, определена дата - 1 января 2014 года.

То есть автомобили, которые ввезены в Кыргызстан и прошли таможенное оформление до 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС. Автомобили, которые были ввезены в Кыргызстан после 1 января 2014 года, признаются товарами ЕАЭС в случае, если владельцами транспортного средства будет оплачена разница ставки таможенных платежей, налогов, которые действовали на территории Кыргызстана и теперь действуют на территории ЕАЭС.

Данные автомобили, отметили в ведомстве, могут временно ввозиться на территории других государств – членов Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Кыргызской Республике, и в случае, если такие автомобили зарегистрированы на территории Кыргызской Республики.

Такие транспортные средства на территории Казахстана будут считаться иностранными транспортными средствами.

Как пояснили в ведомстве, со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности водителей, управлявших машинами с кыргызскими номерами, и принятия решения о возврате автомобилей данные автомобили подлежат таможенному декларированию в соответствии с кодексом РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» с уплатой таможенных платежей.

«При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающим полномочиями, до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей. В случае неподачи таможенной декларации на указанные автомобили такие автомобили будут задерживаться таможенными органами в соответствии с кодексом РК "О таможенном деле в Республике Казахстан», - отметили в Департаменте госдоходов.

Сообщается, что ранее в результате оперативно-профилактических мероприятий было задержано порядка ­­­306 автомашин с кыргызскими госномерами. Все лица, управлявшие данными автомобилями, привлечены к административной ответственности. 44 автомобиля, размещенные на складах временного хранения, не востребованы, семь транспортных средств конфисковано по решению суда в доход государства.

Департамент государственных доходов по Алматы в целях предостережения и своевременного информирования населения доводит до сведения, что на территории Республики Казахстан передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызстана, невозможна. «То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается», - резюмировали в ведомстве.

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Комментарии (11)
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Нет аватара
red_tea
13:23, 08 февраля 2017
Цитата: gun 10:49, 08.02.2017
Голодные казахи-гаеры не знают как бабло срубить, докапались до наших автомобилистов. Надо у нас в Кыргызстане далать ответные меры.
Эти меры направлены против самих казахстанцев поскольку 90% машин с нашими номерами на территории Рк управляются гражданами РК, причём основная масса является сотрудниками силовых структур. У людей также нет денег как и у нас, вот и стараются купить свежего, хорошего японца по дешевле, ведь у них запрет на ввоз праворульного авто был введён гораздо раньше.
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4141
12:30, 08 февраля 2017
Цитата: Karaoke 09:39, 08.02.2017
Как это повлияет на цены на нашем авторынке?
видимо на время упадут цены на рынке... виной будет временный наплыв авто с Казахстана!
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tvgolik
12:30, 08 февраля 2017
Цитата: qazy 12:09, 08.02.2017
т.е. гражданин Кыргызстана не может ездить по доверенности на машине с кыргызскими номерами? То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается»,
"... планируется проводить рейды по выявлению управления гражданами Республики Казахстан автотранспортными средствами, зарегистрированными в Кыргызской Республике"...
Нас это никаким боком не касается. Только граждан Казахстана.
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qazy
12:09, 08 февраля 2017
т.е. гражданин Кыргызстана не может ездить по доверенности на машине с кыргызскими номерами? То есть ездить по доверенности физическим лицам, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, на этих транспортных средствах запрещается»,
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tvgolik
11:54, 08 февраля 2017
Цитата: gun 10:49, 08.02.2017
Голодные казахи-гаеры не знают как бабло срубить, докапались до наших автомобилистов. Надо у нас в Кыргызстане далать ответные меры.
При чем тут гаеры. Департамент гос.доходов- это таможня и налоговая. И правильно делают. Попробуйте пригнать машину из Германии или Японии в Бишкек и покататься по доверенности не растомаживая. Долго вам удастся поездить? Закроют точно так- же наши . Кстати, это относится к таскам , ввезенным после 14 года. P.S. Есть один положительный для нас момент. Соседи сейчас свежие япошки к нам по дешевке сливать начнут.
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ratas54
11:31, 08 февраля 2017
И наши тоже пусть срубит бабло,

И вообще машину надо жеч прям на улице блин.
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pandro
11:17, 08 февраля 2017
у казахских ГАИ вечно одно место горит...
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gun
10:49, 08 февраля 2017
Голодные казахи-гаеры не знают как бабло срубить, докапались до наших автомобилистов. Надо у нас в Кыргызстане далать ответные меры.
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Chitay-Koran
10:24, 08 февраля 2017
Казахи защищают свой рынок.
аватар
Karaoke
09:39, 08 февраля 2017
Как это повлияет на цены на нашем авторынке?
аватар
Karaoke
09:38, 08 февраля 2017
Вот так вот и живем
кто есть кто
Коротовских Евгений Владимирович
директор по связям с общественностью Союза предпринимателей КР, заместитель председателя общественного совета при министерстве образования и науки КР
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