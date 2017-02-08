Боевик-смертник взорвал себя у здания Верховного суда в Кабуле, погиб 21 человек, ранены 41 (видео взрыва)

- Вчера, 7 февраля, на автостоянке рядом со зданием Верховного суда в Кабуле взорвал себя боевик-смертник. Мощный взрыв послужил причиной гибели и ранений десятков людей.

Инцидент произошёл примерно в 15 часов 45 минут по местному времени, когда сотрудники государственного учреждения покидали место службы по окончании рабочего дня.

В результате взрыва погибли 21 человек, ещё 41 получил ранения. Как передаёт телеканал «Толо» со ссылкой на сообщения свидетелей, в основном жертвами атаки стали мирные жители.

Район атаки был оцеплен стражами порядка, по факту происшествия ведётся расследование. Ни одна группировка непримиримой вооружённой оппозиции до сих пор не взяла на себя ответственность за взрыв.