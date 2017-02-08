В Баку произошло мощное извержение вулкана, столб огня поднялся на 300 метров (видео)

CA-NEWS (CA) - Близ поселка Сангачал Гарадагского района Баку днем в понедельник, 6 февраля, произошло мощное извержение вулкана. Столб огня поднялся на высоту 300 метров. Как сообщил 1news.az глава пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Октай Байрамов, пострадавших при извержении нет.

«Мы уже известили об извержении сотрудников Института геологии Национальной академии наук Азербайджана», - подчеркнул Байрамов , по словам которого, сотрудники МЧС также находятся у вулкана.

Ведущий научный сотрудник Института геологии и геофизики Национальной Академии наук Азербайджана Орхан Аббасов заявил, что извержение вулкана «Отман боздаг» сопровождалось взрывом и происходило в два этапа.

«Первый этап извержения продлился 3 минуты 23 секунды, второй – 6 минут. Во время второго этапа огненный столб поднялся из кратера на высоту 270-300 метров. Близ кратера появились глубокие трещины. Это 9-е по счету зарегистрированное извержение вулкана «Отман боздаг», последнее произошло в 2004 году», - отметил Аббасов, заявив, что сотрудники НАНА проводят исследования на месте извержения.

В свою очередь, директор государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев рассказал Trend, что этот вулкан не отличается особой активностью.

«Он извергался три раза: в 1845, 1951 и 1961 годах. При извержении этого вулкана столб пламени достигает максимум 50-60 метров высоты. Вулкан в форме усеченного конуса, его диаметр - 300 метров. Вулкан имеет около 90-100 грифонов», - сказал директор заповедника.