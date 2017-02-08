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  8 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп продемонстрировал сущность США, - Хаменеи, Верховный лидер Ирана
CA-NEWS (CA) - хаменеиДональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании и после прихода в Белый дом продемонстрировал суть США, сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с командующим ВВС страны, передает "Анадолу".

«Мы должны быть благодарны Трампу за то, что он продемонстрировал истинное лицо США и тем самым упростил нам дело. То, о чем мы говорили более 30 лет, а именно: о политическом, экономическом, нравственном и социальном упадке правящей системы США, Трамп открыто продемонстрировал до и после выборов», - сказал Хаменеи.

Верховный лидер напомнил о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских государств, в том числе Ирана.

«В вашингтонском аэропорту Далласа на руки пятилетнего ребенка, которого вместе с семьей не пропустили на территорию США, надели наручники. Этот случай – наглядный пример с ситуацией с правами человека в США», - отметил Хаменеи.

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Комментарии (2)
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Нет аватара
tokotai
11:34, 08 февраля 2017
Трамп не сущность США, сбой системы
Нет аватара
tokotai
11:34, 08 февраля 2017
Трамп не сущность США, сбой системы
кто есть кто
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