Трамп продемонстрировал сущность США, - Хаменеи, Верховный лидер Ирана

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании и после прихода в Белый дом продемонстрировал суть США, сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с командующим ВВС страны, передает "Анадолу".

«Мы должны быть благодарны Трампу за то, что он продемонстрировал истинное лицо США и тем самым упростил нам дело. То, о чем мы говорили более 30 лет, а именно: о политическом, экономическом, нравственном и социальном упадке правящей системы США, Трамп открыто продемонстрировал до и после выборов», - сказал Хаменеи.

Верховный лидер напомнил о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских государств, в том числе Ирана.

«В вашингтонском аэропорту Далласа на руки пятилетнего ребенка, которого вместе с семьей не пропустили на территорию США, надели наручники. Этот случай – наглядный пример с ситуацией с правами человека в США», - отметил Хаменеи.